ہسپانوی حکومت کا مسلمانوں کی مذہبی تقریبات پر پابندی ختم کرنیکا حکم
میڈرڈ (اے ایف پی)ہسپانوی حکومت نے جنوبی علاقے مرسیا کے شہر جمِلا کی میونسپل کونسل کو مسلمانوں کی مذہبی تقریباتپر پابندی ختم کرنیکا حکم دے دیا ،حکومت نے اسے نسل پرستانہ اور دستور کے منافی اقدام قرار دیا۔
کیتھولک چرچ نے بھی اس پابندی کی مذمت کی، واضح رہے جمِلا کونسل نے پچھلے ہفتے پابندی کی منظوری دی تھی،جمِلا میں مسلمان کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے ،مسلمان کمیونٹی سالوں سے عید الفطر جیسی مذہبی تقریبات کے لیے میونسپل کھیلوں کے میدان استعمال کرتی رہی ہے ۔