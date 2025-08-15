صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اٹلی :ہوٹلوں سے لاکھوں شناختی دستاویزات چوری جرائم میں استعمال کا خدشہ

  • دنیا میرے آگے
اٹلی :ہوٹلوں سے لاکھوں شناختی دستاویزات چوری جرائم میں استعمال کا خدشہ

روم (اے ایف پی)اٹلی کی ڈیجیٹل ایجنسی نے بتایا ہے کہ ملک کے 10 ہوٹلوں سے ہزاروں سیاحوں کے پاسپورٹس اور ۔۔۔

 شناختی دستاویزات کی اعلیٰ معیار کی اسکیننگ چوری ہو گئی ہے ، جو اب ڈارک ویب پر فروخت کیلئے رکھی گئی ہیں۔ ایک ہیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جون سے اگست 2025 کے دوران غیر قانونی طور پر ہوٹلوں کے کمپیوٹر سسٹمز تک رسائی حاصل کی۔ایجنسی نے متنبہ کیا ہے کہ چوری شدہ ڈیٹا جعلی شناختی کارڈ بنانے ، بینک اکاؤنٹس کھولنے اور دیگر جرائم میں استعمال ہو نے کا خدشہ ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak