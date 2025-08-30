صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈونیشیا:ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر بدترین ہنگامے،پارلیمنٹ کا گھیراؤ

  • دنیا میرے آگے
انڈونیشیا:ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے پر بدترین ہنگامے،پارلیمنٹ کا گھیراؤ

جکارتہ (اے ایف پی ،مانیٹرنگ ڈیسک) انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف عوام مشتعل ہوگئے اور پارلیمنٹ ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا،کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔۔۔

 بدترین ہنگامے کے دوران ایک موٹرسائیکل سوار گاڑی کی ٹکر لگنے سے جاں بحق ہوگیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا میں ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کے خلاف ملک بھر میں اشتعال پایا جاتا ہے ،گزشتہ روز دارالحکومت جکارتہ میں لوگ احتجاجاً سڑکوں پر نکل آئے ، ہزاروں مظاہرین مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے اور ایوان نمائندگان کا گھیراؤ کر لیا۔مظاہرے میں انڈونیشیا میں فعال تنظیمیں یونیورسٹی آف اندرا پراستا، انڈونیشین مسلم سٹوڈنٹس یونین اور سٹوڈنٹ ایگزیکٹو باڈی کے کارکنوں کی بڑی تعداد شامل تھی ، احتجاج میں شامل نوجوانوں میں سے اکثریت نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے ۔مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے کیلئے ایک رکاوٹ کو توڑنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں پیچھے دھکیلنے کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ کی اور واٹر کینن فائر کئے ۔پولیس کی شیلنگ کے جواب میں مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد پولیس نے پیش قدمی کرتے ہوئے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے جب کہ ارکان پارلیمنٹ اپنی تنخواہیں میں اضافہ کر رہے ہیں، ایسا کرنا عوام پر ظلم اور ناانصافی ہے ۔دوسری طرف جمعرات کو ہونیوالے احتجاج کے دوران ایک موٹرسائیکل سوار شخص کو ایک گاڑی نے کچل کر مارڈالا تھا ،انڈونیشین صدر پرابوو سوبیانتو نے گزشتہ روز روزاعلان کیاکہ موٹر سائیکل سوار عفان کرنیاوان کی موت کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی ۔اس یقین دہانی کے باوجود گزشتہ روز جکارتہ میں بڑی تعداد میں عوام نے احتجاج کیا ۔مظاہرین پر پولیس کے ردعمل کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز کے بعد سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سیلاب:شہروں کو بچانے کی کوششیں،دربدر متاثرین خوراک کے منتظر:لاہور،گوجرانوالہ،گجرات میں شدید بارشوں سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے:این ڈی ایم اے

افغان حکومت ٹی ٹی پی کیخلاف کارروائی کرے یا ہمارے حوالے کرے:پاکستان

تما م مذہبی مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر بحال کیا جائیگا،فیلڈ مارشل ،سیلاب زدہ علاقو ں کا د ورہ

محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ایک دن میں دو ملاقاتیں:پاکستان کو مطلوب افراد حوالگی پر تبادلہ خیال

سیلاب سے بچنے کیلئے نئے ڈیمز بنانے سمیت جو کچھ کرنا پڑا کرینگے:مریم نواز

دیامر اور بنوں میں دہشتگردوں کے حملے،نائب صوبیدار،حوالدار،کمانڈو شہید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak