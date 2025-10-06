صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماؤنٹ ایورسٹ :برفانی طوفان،سینکڑوں کوہ پیما اور سیاح ریسکیو،درجنوں افراد سے رابطہ منقطع

  • دنیا میرے آگے
ماؤنٹ ایورسٹ :برفانی طوفان،سینکڑوں کوہ پیما اور سیاح ریسکیو،درجنوں افراد سے رابطہ منقطع

تبت(اے ایف پی) ماؤنٹ ایورسٹ کے تبت کی جانب شدید برفانی طوفان کے بعد پھنسے ہوئے سینکڑوں کوہ پیما اور سیاح محفوظ مقامات پر منتقل کر دئیے گئے۔۔۔

 مقامی حکام کے مطابق برفانی طوفان کے بعد تقریباً 1000افراد متاثر ہوئے تھے جن میں سے بیشتر کو ریسکیو ٹیموں نے نکال لیا ۔ خراب موسم کے باعث امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا رہا ۔ کئی راستے بند اور مواصلاتی نظام متاثر ہوا ہے ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ابھی بھی درجنوں افراد سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ موسم کی بہتری کا انتظار کیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سرفراز کی ممکنہ سلیکشن معاملات میں شمولیت، عامر کی حمایت

ویمنز ورلڈکپ،بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے ہرا دیا

پاکستان کا سی آئی ایس گیمز میں برانز میڈل

سعود ی عرب نے چھٹی مرتبہ گلف کپ جیت لیا

نیشنل کبڈی چیمپئن شپ واپڈا نے جیت لی

ویمنز ورلڈ کپ،پاک بھارت میچ میں کیڑوں کی بہتات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak