10 ماہ کے دوران ملک میں 2کروڑ 30 لاکھ موبائل فون تیار
اکتوبر میں ساڑھے 29 لاکھ یونٹس بنے ، اسمارٹ فونز کا71 فیصد حصہ رہا
کراچی (بزنس ڈیسک)پاکستان میں مقامی پلانٹس نے 10 ماہ میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے موبائل فون تیار کیے ، اکتوبر میں پیداوار 29 لاکھ 50 ہزار یونٹس رہی، اسمارٹ فونز کا فعال ڈیوائسز میں 71 فیصد حصہ رہا۔ اس سلسلے میں ملنے والی تفصیلات کے مطابق پاکستان کے مقامی موبائل فون مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ پلانٹس نے جنوری سے اکتوبر 2026 کے دوران 2 کروڑ 30 لاکھ 30 ہزار ہینڈ سیٹس تیار کیے ، جو اسی عرصے میں تجارتی بنیادوں پر درآمد کیے گئے 38 لاکھ 50 ہزار یونٹس کے مقابلے میں تقریباً چھ گنا زیادہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار ملک میں موبائل فونز کی طلب پوری کرنے میں مقامی پیداوار کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پیداوار کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں مقامی سطح پر اسمبل کیے گئے موبائل فونز کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے اور مینوفیکچررز نے تجارتی درآمدات کے ذریعے ملک میں آنے والے فونز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہینڈ سیٹس تیار کیے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، مقامی مینوفیکچررز نے اکتوبر 2026 کے دوران 29 لاکھ 50 ہزار موبائل فونز اسمبل کیے
، جبکہ اسی ماہ تجارتی درآمدات تقریباً 10 لاکھ یونٹس رہیں۔ جنوری سے اکتوبر 2026 کے دوران مقامی سطح پر اسمبل کیے گئے 2 کروڑ 30 لاکھ 30 ہزار ہینڈ سیٹس میں سے تقریباً 96 لاکھ 20 ہزار اسمارٹ فونز تھے ، جبکہ لگ بھگ ایک کروڑ 30 لاکھ فونز 2 جی ٹیکنالوجی کے حامل تھے ۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ روایتی موبائل فونز اب بھی ملکی پیداوار میں نمایاں حصہ رکھتے ہیں۔ تاہم، مقامی سطح پر اسمبل کیے جانے والے موبائل فونز کی اقسام کا تناسب ملک کے موبائل نیٹ ورکس پر زیرِ استعمال فونز کے رجحان سے مختلف ہے ۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) کے اعداد و شمار کے مطابق، مقامی نیٹ ورکس پر فعال موبائل ڈیوائسز میں اسمارٹ فونز کا حصہ 71 فیصد ہے ، جبکہ بقیہ 29 فیصد ڈیوائسز 2 جی ہینڈ سیٹس پر مشتمل ہیں۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ فعال موبائل ڈیوائسز میں اسمارٹ فونز کی اکثریت ہے ، تاہم نسبتاً بنیادی نوعیت کے 2 جی فونز کی طلب بھی خاصی برقرار ہے ، جس سے مقامی مینوفیکچررز کو ایک بڑی مارکیٹ میسر ہے ۔ ملک میں موبائل فونز کی مقامی مینوفیکچرنگ کی بنیاد بھی بتدریج 5 جی سمیت جدید موبائل ٹیکنالوجیز کی جانب منتقل ہو رہی ہے ۔ مقامی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ پلانٹس نے 2025 کے دوران 5 لاکھ 53 ہزار 79 فائیو جی موبائل فونز تیار کیے تھے ۔ ستمبر 2026 میں ہی مینوفیکچررز نے 78 ہزار 463 فائیو جی ڈیوائسز اسمبل کیں، جو مقامی پیداوار میں جدید نسل کی موبائل ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی شمولیت کو ظاہر کرتی ہیں۔
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