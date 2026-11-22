89 فیصد اضافہ غیر پٹرولیم شعبوں سے آیا، میاں زاہد
درآمدات میں اضافے کی وجوہات کا جائزہ مختلف اقسام کے لحاظ سے بھی لیا جانا چاہیے
کراچی (بزنس ڈیسک)پاکستان بزنس مین اینڈ انٹلیکچوئلز فورم اور آل کراچی انڈسٹریل الائنس کے صدر، نیشنل بزنس گروپ پاکستان کے چیئرمین اور ایف پی سی سی آئی پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین میاں زاہد حسین نے کہا ہے کہ درآمدات میں اضافے کی وجوہات کا جائزہ مصنوعات کی مختلف اقسام کے لحاظ سے بھی لیا جانا چاہیے ۔ جولائی سے ستمبر کے دوران درآمدات میں ہونے والے مجموعی اضافے کا تقریباً 89 فیصد حصہ غیر پٹرولیم مصنوعات کی درآمدات کا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مشینری کی درآمدات میں تقریباً 50 کروڑ 41 لاکھ ڈالر جبکہ دھاتوں کی درآمدات میں 37 کروڑ 71 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ صنعتی سرگرمیوں میں وسعت کے باعث مشینری، خام کپاس، لوہے اور اسٹیل سمیت دیگر صنعتی خام مال کی طلب میں اضافہ ہوا ہے ۔ دوسری جانب بعض پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کم درآمدی حجم کے باوجود ان کا درآمدی بل بڑھ گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ پیداواری مقاصد کے لیے درآمد کی جانے والی اشیا سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد کا جائزہ لے اور مقامی صنعتوں کو ایسے خام مال اور مصنوعات کی تیاری میں معاونت فراہم کرے جن کی مسابقتی بنیادوں پر ملک میں پیداوار سے زرمبادلہ کی حقیقی بچت ممکن ہو۔ میاں زاہد حسین نے کہا کہ مہنگی بجلی اور گیس، مختلف ٹیکسوں اور لیویز، ٹیکس ریفنڈز میں تاخیر اور سرٹیفکیشن کے اخراجات برآمد کنندگان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔
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