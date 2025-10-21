صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر بھارتی سیاستدان نے لالو پرساد کے گھر کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑ لیے

  • دنیا میرے آگے
پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر بھارتی سیاستدان نے لالو پرساد کے گھر کے سامنے اپنے کپڑے پھاڑ لیے

بہار (دنیا مانیٹرنگ)بھارتی سیاستدان اور سابق وزیراعلیٰ بہار لالو پرساد یادیو کے گھر کے سامنے ایک شخص نے بہار کے الیکشن میں ٹکٹ نہ ملنے پر اپنے کپڑے پھاڑ کر سڑک پر احتجاج شروع کردیا۔۔۔

سابق امیدوار مدن شاہ نے سابق وزیراعلیٰ لالو پرساد یادیو پر ٹکٹ دینے کیلئے 2 کروڑ 70 لاکھ بھارتی روپے رشوت مانگنے کا الزام عائد کیا ہے ۔مدن شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ لالو پرساد یادو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے ٹکٹ دیں گے جب میں نے رشوت دینے سے انکار کیا تو ٹکٹ کسی اور کو دے دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak