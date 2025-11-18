صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دبئی ایئرشو میں بھارتی فائٹر طیارے کا آئل لیک ہوگیا

  • دنیا میرے آگے
دبئی ایئرشو میں بھارتی فائٹر طیارے کا آئل لیک ہوگیا

ملٹی رول فائٹر جہاز تیجاس کو بھارت نے بڑے دعوے سے ایئر شو میں بھیجا تھا بھارتی فضائیہ کے اہلکار لیک آئل شاپنگ بیگز میں بھرتے رہے ،ویڈیو وائرل

دبئی (دنیا نیوز)دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی ایل سی اے تیجاس کا آئل لیک ہوگیا جس کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔تیجاس طیارے سے تیل لیک ہونے پر بھارتی فضائیہ کے ٹیکنیشنز کو بیگز لگا کر رساؤ روکنا پڑا، ملٹی رول فائٹر جہاز تیجاس کو بھارت نے بڑے دعوے کے ساتھ دبئی ایئر شو میں بھیجا تھا۔ویڈیو میں دیکھا گیا کہ بھارتی فضائیہ کے اہلکار تیجاس سے لیک آئل کو شاپنگ بیگز میں بھرتے رہے ۔سوشل میڈیا پر بعض صارفین نے لکھا کہ بھارت کا جنگی طیارہ شاپنگ بیگز کے سہارے پر کھڑا ہے ، بین الاقوامی فورم پر بھارتی جنگی جہاز کی ناقص کوالٹی بے نقاب ہوگئی ہے ۔ 

 

