صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روسی صدر پیوٹن بھارت پہنچ گئے ،مودی نے استقبال کیا

  • دنیا میرے آگے
روسی صدر پیوٹن بھارت پہنچ گئے ،مودی نے استقبال کیا

دونوں ملکوں کا تعاون جہاز سازی سے خلائی تحقیق تک پھیلا ہوا ہے :روسی صدر

نئی دہلی(اے ایف پی) روسی صدر پیوٹن جمعرات کو دو روزہ دورے پر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی پہنچ گئے ، وزیراعظم نریندر مودی نے ہوائی اڈے پر روسی رہنما کا استقبال کیا۔ یہ دورہ دوطرفہ تعلقات اور خطے میں سٹراٹیجک شراکت داری کے لیے اہم تصور کیا جا رہا ہے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق دونوں ممالک میں بات چیت کے دوران دفاعی تعاون میں توسیع مرکزی ایجنڈا ہوگا، پیوٹن لڑاکا طیاروں کی بھارت کو فراہمی اور ایئر ڈیفنس نظام پر بھی بات چیت کریں گے ۔ امریکی خدشات کے باوجود روسی تیل درآمدات، تجارتی تعلقات اور ایس400 نظام کی خریداری پر بھی تفصیلی گفتگو متوقع ہے ۔بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں پیوٹن نے وزیر اعظم مودی کو دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کا تعاون جہاز سازی سے خلائی تحقیق تک پھیلا ہوا ہے ۔

روسی صدر

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہدایتکار نے نیلوفر میں ماہرہ سے اداکاری صحیح نہیں کروائی:فضا علی

ٹیلر سوئفٹ سب سے زیادہ سنی جانیوالی عالمی فنکارہ

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ‘مائیکل جیکسن’ قرار

سٹائل ایوارڈز نامزدگیوں کا اعلان ،تقریب 11 دسمبر کو ہوگی

وکی کوشل نے والد بننے کو سب سے بڑا لمحہ قرار دیدیا

اے آئی فحش تصاویر بنانوالوں کو سزا دے :رشمیکا مندانا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak