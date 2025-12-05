صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت:انڈیگو ایئر لائن کی 1200 پروازیں منسوخ ایئرپورٹس پر افراتفری

نئی دہلی(اے ایف پی)بھارت کی سب سے بڑی ایئر لائن انڈیگو کی 1200سے زائد پروازیں منسوخ کیے جانے کے بعد ایئرپورٹس پر شدید افراتفری مچ گئی۔۔۔

۔ ہزاروں مسافر پھنس گئے ،کمپنی نے مسائل کی وجہ تکنیکی خرابیوں، خراب موسم اور نئے عملہ شیڈولنگ قوانین کو قرار دیا۔ بھارتی ایوی ایشن ریگولیٹر نے انڈیگو سے وضاحت اور ہنگامی پلان طلب کر لیا ۔ مسافروں نے سوشل میڈیا پر آٹھ گھنٹے تک تاخیر اور سٹاف کی عدم موجودگی پر شدید برہمی ظاہر کی۔ انڈیگو کا کہنا تھا آپریشنز مرحلہ وار بحال کیے جا رہے ہیں۔

 

 

 

 

