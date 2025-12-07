صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ پاکستان میں جنگی ڈرون فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہے :امریکی جریدے کا دعویٰ

  • دنیا میرے آگے
ترکیہ پاکستان میں جنگی ڈرون فیکٹری قائم کرنا چاہتا ہے :امریکی جریدے کا دعویٰ

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکی جریدے بلوم برگ نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ پاکستان میں جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹری قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسلام آباد کو اپنے ففتھ جنریشن لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔

 رپورٹ کے مطابق اکتوبر کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ڈرون اسمبلنگ منصوبے پر بات چیت تیزی سے آگے بڑھی ہے۔ نام نہ بتانے کی شرط پر ترک حکام کا کہنا تھا کہ اسٹیلتھ اور طویل فاصلے تک پرواز کرنے والے ڈرون کے پرزے ترکیہ سے پاکستان منتقل کیے جائیں گے جہاں ان کی اسمبلنگ ہوگی۔ بلوم برگ کے مطابق جنگی جہازوں کی مشترکہ پیداوار، ایف 16 اپ گریڈ اور دیگر دفاعی تعاون پر بھی فریقین میں پیش رفت جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم مکمل فٹ، عالمی مقابلوں پر توجہ مرکوز

ایشیز ٹیسٹ،انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا

ویسٹ انڈیز کا فائٹ بیک، یقینی شکست ڈرا میں تبدیل

آپ کو برطرف کیا جا سکتا ہے ،شاستری کا گمبھیر کو انتباہ

نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا فائنل آج کھیلا جائیگا

ایران کے میراتھن میں بغیر حجاب سیکڑوں خواتین کی دوڑ ، منتظمین گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak