صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رافیل کی تباہی پاکستانی برتری کا ثبوت : سابق بھارتی آرمی چیف

  • دنیا میرے آگے
رافیل کی تباہی پاکستانی برتری کا ثبوت : سابق بھارتی آرمی چیف

نئی دہلی(آئی این پی)بھارت کے سابق آرمی چیف جنرل (ر) وید پرکاش ملک نے عسکری ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان کی برتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ رافیل طیاروں اور ایس 400 دفاعی نظام کی تباہی پاکستان کی عسکری برتری کا ثبوت ہے۔

بھارت کو اپنی فوجی تیاریوں، سازوسامان اور ٹیکنالوجی میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل کی کسی بھی کارروائی میں موثر جواب دیا جا سکے۔ جدید جنگی صلاحیتوں نے دونوں ممالک کی دفاعی حکمتِ عملی کو یکسر بدل دیا ہے۔ جنرل (ر) وید پرکاش ملک نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان اور بھارت میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کی سرحد عبور نہیں کی، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس جدید سٹینڈ آف ویپنز موجود ہیں جن کی مدد سے دور بیٹھ کر کارروائی ممکن ہو چکی ہے ۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نمایاں ترقی کی ہے، تاہم پاکستان کے پاس بھارت کے مقابلے میں بہتر ہتھیار اور جدید سازوسامان موجود ہے۔ بھارت کے سابق آرمی چیف نے واضح کیا کہ جدید جنگیں اب روایتی انداز سے ہٹ کر ٹیکنالوجی اور سٹینڈ آف ویپنز پر منحصر ہو چکی ہیں، جس میں بہتری وقت کی اہم ضرورت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آسٹریلیا:یہودیوں کے اجتماع پر فائرنگ،16ہلاک:سڈنی کے ساحل پر روشنی کا تہوار غم میں تبدیل،40زخمی،ایک حملہ آور بھی مارا گیا دوسرا گرفتار

افغان سرزمین سے ابھرنے والا دہشتگردی کا مسلسل خطرہ پورے خطے کیلئے باعث تشویش:تہران کا نفرنس

آئی ایم ایف کی قرض کیلئے شرائط نئی نہیں ،اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہیں:وزارت خزانہ

نواز شریف کے70ہزارحرام ووٹ،انکو مسلط کرنیو الوں کا چالان کون کریگا:حافظ نعیم

اس بار ڈی چوک سے آزادی لیکر یا کفن میں واپس آئینگے:وزیراعلیٰ پختو نخوا

پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کا اعزاز:سرکاری اداروں کو صحیح معنوں میں خدمت مرکز بنا رہے ہیں:مریم نواز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak