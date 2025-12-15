صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

  • عجائب دنیا
زمین کی گم شدہ دنیا پروٹو ارتھ کے اجزا اب بھی موجود

لاہور(نیٹ نیوز)ہماری موجودہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں وہ صرف اس لمحے کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ ایک لمبے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جو تقریباً 4.5 ارب سال پر محیط ہے۔

ابتدائی سورج کے گرد بکھرے ہوئے گیس اور غبار کے بادل سے ٹھوس اجسام بننے شروع ہوئے، وہ اجسام آپس میں ٹکرانے لگے، مل جل کر بڑے اجسام بنے، اور بالآخر وہ اجسام جو سیارے بنے۔ اس عمل کے دوران، زمین کی ابتدائی شکل یعنی پروٹو ارتھ وجود میں آئی، لیکن وہ حالت طویل عرصے تک باقی نہ رہی لیکن حالیہ تحقیق نے دکھایا ہے کہ شاید اس ابتدائی زمین کے بہت کم، مگر اہم اجزاء اب بھی ہماری زمین میں بالخصوص اس کے اندرونی حصّوں میں موجود ہیں۔ یعنی وہ ‘‘گم شدہ دنیا’’، وہ ابتدائی اجزاء جن کی ہم نے توقع کی تھی کہ تباہ ہو چکے ہوں گے، شاید ابھی بھی ہماری زمین کے گہرائی میں محفوظ ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

رافیل کی تباہی پاکستانی برتری کا ثبوت : سابق بھارتی آرمی چیف

بھارتی اور اسرائیلی میڈیا کا پاکستان کیخلاف پراپیگنڈا ناکام

آسٹریلوی وزیراعظم نے حملہ آور سے بندوق چھین کر جانیں بچانے والے احمد ال احمد کو ہیرو قرار دیا

امریکا: 2025 میں عوامی مقامات پر فائرنگ کے 389 واقعات

طالبان رجیم کی بگرام ایئربیس پر جنگی طیاروں، بکتربند گاڑیوں کی تیاری میں حقیقت نہیں:امریکی اخبار

ہمیں ہتھیار رکھنے کا قانونی حق حاصل ہے : حماس سربراہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علما کا سیاسی کردار؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں نہیں رکتیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Story Tellers
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معاشی بحران اورکرپشن
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر…(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak