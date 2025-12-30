صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانمار :فوج نواز جماعت کا بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ

  • دنیا میرے آگے
میانمار :فوج نواز جماعت کا بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ

ینگون(اے ایف پی)میانمار کی فوج نواز سیاسی جماعت یونین سالیڈیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھاری اکثریت سے کامیابی کا دعویٰ کیا ہے۔۔۔

پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق 102 میں سے 82 نشستیں جیت لی گئی ہیں۔ یہ انتخابات 2021 کی فوجی بغاوت کے بعد کرائے گئے ، جنہیں ناقدین نے فوجی اقتدار مضبوط کرنے کی کوشش قرار دیا ہے ۔ حزبِ اختلاف کی بڑی جماعت این ایل ڈی کو انتخابات سے باہر رکھا گیا جبکہ آنگ سان سوچی بدستور قید میں ہیں۔ اقوام متحدہ، مغربی سفارتکاروں اور تجزیہ کاروں نے ووٹنگ کو غیر شفاف اور غیر معتبر قرار دیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس 1لاکھ74 ہزار کی تاریخی سطح سے واپس

ڈالر ایک پیسہ،ایک تولہ سونا5ہزار500روپے سستا

ظفر مسعود چیئرمین پی بی اے ،ناصر سلیم وائس چیئرمین منتخب

بجلی پیدا کرنے والی مشینری کی درآمدات میں 34.20فیصد کمی

پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب کے 104566سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak