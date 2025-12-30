صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملائشیا :فوجی سازوسامان کی خریداری میں کرپشن،متعدد کمپنیز کے دفاتر پر چھاپے

  • دنیا میرے آگے
ملائشیا :فوجی سازوسامان کی خریداری میں کرپشن،متعدد کمپنیز کے دفاتر پر چھاپے

کوالالمپور(اے ایف پی) ملائشیا کی انسداد بدعنوانی ایجنسی نے فوجی سازوسامان کی خریداری سے جڑے کرپشن کیس میں متعدد کمپنیز کے دفاتر پر چھاپے مارے ہیں۔۔۔

  اینٹی کرپشن کمیشن کے سربراہ اعظم باقی کے مطابق تحقیقات کے دوران ایک مشتبہ شخص اور اس کے اہلخانہ کے چھ بینک اکاؤنٹس ضبط کر لیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات کارپوریٹ سطح پر بدعنوانی سے متعلق قانون کے تحت کی جا رہی ہیں۔ مشتبہ رقوم ایک اعلیٰ فوجی افسر کے اکاؤنٹ تک پہنچنے کا شبہ ہے ۔ یاد رہے تحقیقات شروع ہونے کے بعد آرمی چیف محمد حفیظ الدین جنتن کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:انڈیکس 1لاکھ74 ہزار کی تاریخی سطح سے واپس

ڈالر ایک پیسہ،ایک تولہ سونا5ہزار500روپے سستا

ظفر مسعود چیئرمین پی بی اے ،ناصر سلیم وائس چیئرمین منتخب

بجلی پیدا کرنے والی مشینری کی درآمدات میں 34.20فیصد کمی

پاکستان کیلئے امریکا سب سے بڑا برآمدی ملک،چین کا دوسرا نمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 67ارب کے 104566سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak