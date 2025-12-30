صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اُمید ہے ایک دن بچوں کیساتھ پاکستان آؤنگا:، شاہ رُخ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اُمید ہے ایک دن بچوں کیساتھ پاکستان آؤنگا:، شاہ رُخ

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان نے پاکستان آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن اپنے بچوں کے ساتھ پشاور آئیں گے ۔۔۔

پیپلزپارٹی کی رہنما حنا ربانی کھر کی ایک پرانی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ۔ایک تقریب کے دوران حنا ربانی کھر نے شاہ رخ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بھارت کے ساتھ پاکستان میں بھی اتنے ہی مقبول ہیں جس پر اداکار نے جواب دیا کہ میرے خاندان کا تعلق پشاور سے رہا ہے اور وہ اب بھی وہیں ۔سابق وزیر نے کہا کہ پھر تو آپ کے پاس پشاور آنے کا ایک بہترین جواز موجود ہے ۔جس پر شاہ رخ خان نے جواب دیا کہ ‘انشااللہ میں ضرور آؤں گا، دراصل میں اپنے بچوں کو وہاں لانا چاہتا ہوں اور انہیں اپنا آبائی علاقہ دکھانا چاہتا ہوں جب کہ میں خود وہاں جاچکا ہوں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کم ڈیلی الاؤنس، ہاکی کھلاڑی ناراض ، پرولیگ نہ کھیلنے کا خدشہ

پریذیڈنٹ ٹرافی ،دوسرے دن ساجد خان کی چھ وکٹیں

بیٹل آف سیکسز میچ ، سبالینکا کو کرگیوس کے ہاتھوں شکست

ارشد ندیم کو شیخ محمد بن زاید ایوارڈ سے نواز دیا گیا

رونالڈو کا مشرقِ وسطیٰ بہترین فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز

انڈر19،زمبابوے کیخلاف سمیر منہاس اور عثمان کی سنچریاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اقلیت؟ کون سی اقلیت؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بس ایک جواب کا سوال ہے بابا!
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
2026ء میں ہم کیا کریں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
سیاسی مفاہمت ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
مزاحمت یا مفاہمت؟ پی ٹی آئی کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak