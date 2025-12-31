صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جرمنی:ڈاکوؤں نے بینک کے والٹ روم سے 3کروڑ یورو ، سونا لوٹ لیا

  • دنیا میرے آگے
برلن(اے ایف پی)جرمنی کے شہر گیلسن کیرچن میں ڈاکوؤں نے بڑے ڈرل کا استعمال کرتے ہوئے بینک کے والٹ روم میں داخل ہو کر 3کروڑ یورو مالیت کی نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق 3ہزارسے زائد سیف ڈیپازٹ باکسز میں موجود رقم، سونا اور زیورات چوری کیے گئے ۔

