ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش
انقرہ (مانیٹرنگ ڈیسک)ترکیہ نے ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش کیا ہے ۔ ترک حکمران جماعت کا اس حوالےسے کہنا ہے کہ ایران میں مداخلت خطے میں تنازعات کو بڑھا دے گی۔۔
،ترکیہ ایران میں افراتفری نہیں دیکھنا چاہتا۔ گزشتہ روز صدر اردوان کی زیر صدارت حکمران جماعت اے کے پی کا انقرہ میں اجلاس ہوا جس میں ایران کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی مداخلت سنگین نتائج کا باعث بنے گی، خصوصاً اسرائیل کی ایران میں مداخلت بڑے بحران کا سبب بنے گی۔