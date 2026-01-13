صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش

  • دنیا میرے آگے
ترکیہ کا ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش

انقرہ (مانیٹرنگ ڈیسک)ترکیہ نے ایران میں ممکنہ غیر ملکی مداخلت پر اظہار تشویش کیا ہے ۔ ترک حکمران جماعت کا اس حوالےسے کہنا ہے کہ ایران میں مداخلت خطے میں تنازعات کو بڑھا دے گی۔۔

،ترکیہ ایران میں افراتفری نہیں دیکھنا چاہتا۔ گزشتہ روز صدر اردوان کی زیر صدارت حکمران جماعت اے کے پی کا انقرہ میں اجلاس ہوا جس میں ایران کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی مداخلت سنگین نتائج کا باعث بنے گی، خصوصاً اسرائیل کی ایران میں مداخلت بڑے بحران کا سبب بنے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

دھند : ٹریفک حادثات، 7افراد جاں بحق ، 14زخمی

11 وارداتیں،شہری لاکھوں کی نقدی وقیمتی اشیا سے محروم

آزادکشمیر:گاڑی کھائی میں جاگری،4افرادجاں بحق،6زخمی

طورخم :افغانستان سے آنیوالے ٹرک سے بھاری اسلحہ برآمد،1ملزم گرفتار

ڈی آئی خان :فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق

خیبر:گیس لیکیج سے ایک شخص جاں بحق، خواتین و بچوں سمیت 5بے ہوش

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak