صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کو بے توقیر بنانے کے امریکی اقدام کو ’’ شرمناک جرم‘‘ قرار دیا

  • دنیا میرے آگے
شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کو بے توقیر بنانے کے امریکی اقدام کو ’’ شرمناک جرم‘‘ قرار دیا

پیانگ یانگ(اے ایف پی)شمالی کوریا نے اقوام متحدہ میں امریکا کے خلاف شدید ردعمل دیتے ہوئے واشنگٹن پر شرمناک اقدامات کرنے اور اقوام متحدہ کو بے توقیر بنانے کا الزام عائد کیا ہے ۔۔۔

 پیانگ  یانگ کے مشن نے کہا کہ امریکا نے اپنے مفادات کے لیے اقوام متحدہ کا غلط استعمال کیا ہے جو بدترین جرم ہے ،شمالی کوریا کے بیان میں کسی مخصوص واقعے کا نام تو نہیں لیا گیا، لیکن یہ تنقید امریکی افواج کی وینزویلا میں صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد سامنے آئی ہے جس پر عالمی سطح پر بہت سی حکومتوں نے سوال اٹھائے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دوپہر کے کھانے کے بعد سونے کی خواہش کیوں بڑھتی ہے

جرمنی50بھیڑوں کا جتھہ سپر مارکیٹ میں گھس گیا

اسلام آباد میں گندھارا تہذیب کا پہلا ورچوئل سفر

مردوں کے ہاتھوں کی انگلیوں کی لمبائی کیا بتاتی ہے ؟

سوشل میڈیا پر کیا اور کیسے وائرل ہوتا ہے ، دلچسپ حقائق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak