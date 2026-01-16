صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی یونین :غیر قانونی تارکین کی آمد میں 26 فیصد کمی

  • دنیا میرے آگے
وارسا(اے ایف پی) یورپی یونین کی سرحدی ایجنسی فرونٹیکس نے بتایا ہے کہ 2025 میں غیر قانونی طور پر یورپ آنے والے تارکین کی تعداد میں پچھلے سال کے۔۔۔

 مقابلے میں 26 فیصد کمی آئی ،بغیر اجازت 1 لاکھ 78 ہزار مہاجرین یورپ میں داخل ہوئے ۔ یہ تعداد 2021  کے بعد سب سے کم ہے جو 2023 میں ریکارڈ  کی گئی تعداد کے نصف سے بھی کم ہے ۔ ایجنسی کے مطابق یورپی یونین کی بیرونی سرحدوں کی نگرانی اور امیگریشن الیسیوں کی مو ثر عملداری کی وجہ سے مہاجرین کی آمد میں کمی ممکن ہوئی ہے ۔

 

