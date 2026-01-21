صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل :یروشلم میں یو این ریلیف ایجنسی انروا کی عمارتیں مسمار

  • دنیا میرے آگے
اسرائیل :یروشلم میں یو این ریلیف ایجنسی انروا کی عمارتیں مسمار

اسرائیلی اقدام عالمی قانون کی خلاف ورزی:انروا، یہ تاریخی دن :اسرائیل ٹرمپ نے چین کو بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دے دی

یروشلم(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) اسرائیلی بلڈوزرز نے مشرقی یروشلم میں اقوام متحدہ کی فلسطینی ریلیف ایجنسی انروا کے ہیڈکوارٹر پر حملہ کر کے عمارتیں مسمار کر دیں ۔ انروا کے ترجمان جوناتھن فاؤلر نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر اتمار بین گویر نے موقع کا دورہ کیا اور کہا کہ یہ تاریخی دن اور دہشت گردوں کے حامیوں کے خلاف اقدام ہے ۔دوسری جانب بیجنگ نے تصدیق کی ہے کہ چین کو امریکی صدر ٹرمپ کے قائم کردہ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت موصول ہوئی ہے ۔متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے ٹرمپ کی دعوت قبول کر کے "بورڈ آف پیس" میں شمولیت اختیار کرلی ہے ۔ ادھر مراکش کے بادشاہ نے بھی امن بورڈ میں بطور بانی رکن شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان سے دہشتگردوں کو لاکربسا نافاش غلطی:خیبرپختونخوا کو دہشتگردی سے نمٹنے کیلئے 800ارب دیئے،صوبے میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہوچکا:شہباز شریف

سانحہ گل پلازہ:حکومتی اتحادیوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں جھڑپ،لواحقین اپنے پیاروں کیلئے تڑپتے رہے

آئند بجٹ میں تنخواہ داروں صنعتوں کو ریلیف دینے کی تیاریاں آئی ایم ایف کو منایا جائیگا

مضبوط پولیس سلامتی کیلئے نا گزیر،افواج ساتھ ہونگی:فیلڈ مارشل

سپریم کورٹ نے قتل کے ملزم کو15سال بعد بری کرکے رہائی کا حکم دیدیا

عوام کی ضرورت کا مکمل احساس ،سہولیات پر اربوں روپے لگا رہے:مریم نواز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak