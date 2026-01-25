صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپ اور بھارت آزادتجارتی معاہدے پر پہنچنے کے قریب

  • دنیا میرے آگے
یورپ اور بھارت آزادتجارتی معاہدے پر پہنچنے کے قریب

نئی دہلی(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)یورپی یونین اور بھارت 26 جنوری کو یومِ جمہوریہ کے دوران دو دہائیوں سے زیر بحث آزاد تجارتی معاہدے پر حتمی دستخط کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔

 اس معاہدے کو بھارت کے وزیر تجارت پیوش گوئل نے  مدر آف آل ڈیلز  قرار دیا ہے ۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ہے ، جو دونوں ممالک کو امریکی ٹیرف اور چینی برآمدی کنٹرول کے تناظر میں نئی منڈیاں کھولنے میں مدد دے گا۔ یورپ اور بھارت کے اعلیٰ اہلکار اس موقع کو اقتصادی اور عالمی سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یورپی یونین اور بھارت کے درمیان اس معاہدے کا اعلان 27 جنوری کو ہو سکتا ہے ، جب یورپی اور بھارتی رہنماؤں کے درمیان ملاقات ہوگی۔اس متوقع معاہدے پر پیش رفت ہونے کے ساتھ یورپ میں کچھ تقسیم بھی نظر آتی ہے ۔یورپ کیلئے انٹیلکچوئل پراپرٹی کی حفاظت ایک بڑا خدشہ ہے ۔ وہ ڈیٹا کی زیادہ بہتر طریقے سے حفاظت چاہتے ہیں۔دوسری جانب بھارت کیلئے یورپ کی طرف سے رواں برس عائد کیے جانے ولا نیا کاربن ٹیکس ایک بڑی رکاوٹ ہے ۔تجزیہ کار اجے شریواستو کہتے ہیں کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان یہ ڈیل ایک قابلِ اعتماد پارٹنر شپ بنتی ہے یا نہیں اس کا دارومدار ان ہی عوامل پر ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:ہرن کھڑکی توڑ کر بینک میں داخل، پولیس کی دوڑیں

لیبیا:16سال قبل کیا گیا آرڈر دُکاندار کو رواں ماہ موصول

امریکا:گمشدہ انگوٹھی دہائیوں بعد مالکن تک پہنچا دی گئی

چوری کا ملزم امریکی قانون میں خلل کیوجہ سے فرار

خلا میں پُر اسرار شے کے گرد گھومتا دھاتی بادل دریافت

بے وفا شوہر سے معافی مانگنے والی خاتون سلیبریٹی بن گئی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak