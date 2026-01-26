صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:برفانی طوفان،زندگی مفلوج، ہزاروںپروازیں منسوخ

  • دنیا میرے آگے
امریکا:برفانی طوفان،زندگی مفلوج، ہزاروںپروازیں منسوخ

10 لاکھ صارفین بجلی سے محروم،برفباری کے باعث 17ریاستوں میں ایمرجنسی واشنگٹن، نیویارک، فلاڈیلفیا ،بوسٹن میں شدید برفباری کا امکان،نیشنل گارڈز متحرک

واشنگٹن (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ)امریکا میں شدید برفانی طوفان،12ہزار پروازیں منسوخ،17 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ، برفانی طوفان کے باعث بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ۔ طوفان ٹیکساس سے ملک کے شمال مشرقی حصوں کی جانب بڑھا اور برفباری و منجمد بارش کا سبب بنا۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستوں میں ٹینیسی، ٹیکساس،اوکلاہوما، آرکنساس، مسیسیپی اور لوزیانا شامل ہیں جہاں ہر ریاست میں ایک لاکھ سے زائد گھریلو اور تجارتی صارفین کو بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ واشنگٹن، نیویارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں شدید برفباری کا امکان ہے ، نیویارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کردی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کردیا گیا۔

امریکی صدر ٹرمپ نے کہاکہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے ، طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں،ٹرمپ نے طوفان کو تاریخی قرار دیتے ہوئے ریاستوں میں وفاقی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔محکمہ داخلی سلامتی کے مطابق 17 ریاستوں اور واشنگٹن ڈی سی میں موسمی ایمرجنسی نافذ ہے ۔نیشنل ویدرسروس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ نیویارک، بوسٹن اور اوکلاہوما سٹی میں 12 سے 18 انچ برف متوقع ہے ۔محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان جنوب مغرب میں نیو میکسیکو سے لے کر شمال مشرق میں مائن تک تقریباً 3ہزار کلومیٹر کے فاصلے تک پھیلنے کا امکان تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سردیوں میں منہ سے بھاپ نکلتی ہے ، گرمیوں میں کیوں نہیں

گمشدہ پالتو کتا 10برس بعد اپنے مالکان سے مل گیا

جنوبی افریقہ میں قدیم ترین زہریلے تیروں کی دریافت

معذوری کا بہانہ،قید سے بچنے والا باکسنگ لڑتے پکڑا گیا

آسمان پر بیک وقت دو سورج نمودار، شہری حیران

بلیک ہول کے کنارے کی انتہائی صاف تصویر جاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak