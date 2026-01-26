صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب:منشیات کی خرید وفروخت کے 2 مجرموں کا سر قلم

  • دنیا میرے آگے
سعودی عرب:منشیات کی خرید وفروخت کے 2 مجرموں کا سر قلم

ریاض (این این آئی)سعودیہ میں منشیات کی خرید وفروخت کے 2 مجرموں کا سر قلم کر دیا گیا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے پر مجرم ناصر بن صقر اور حسن بن عابد کو سزائے موت دی گئی ۔واضح رہے سعودی عرب میں منشیات کی خرید وفروخت میں ملوث مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔

سعودیہ میں منشیات کی خرید وفروخت کے 2 مجرموں کا سر قلم کر دیا گیا۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے پر مجرم ناصر بن صقر اور حسن بن عابد کو سزائے موت دی گئی ۔واضح رہے سعودی عرب میں منشیات کی خرید وفروخت میں ملوث مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تیراہ میں آپریشن ہو رہا نہ انخلا کا حکم دیا:وفاقی حکومت:مجھے ہٹانے کیلئے 3آپشن،گورنر راج لگائیں،نااہل کریں یا مارددیں،بند کمروں کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے:وزیراعلیٰ پختونخوا

ڈی آئی خان:خودکش دھما کا کرنیوالا بمبار افغانی نکلا

پاکستان کی امریکا اور ایران کے درمیان پس پردہ ثالثی

مریم نواز کا سوہنا پنجاب منصوبہ،51شہروں میں کام شروع

اسحاق ڈار وطن پہنچ گئے ،قطر ، بنگلہ دیش کے ہم منصبوں سے رابطے

وزیراعظم کی لندن میں تاجروں عالمی ماہرین سے ملاقاتیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak