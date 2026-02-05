صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایپسٹین دستاویزات:اے آئی تصاویر ممدانی سمیت کئی امریکی سیاستدانوں کو جھوٹے الزامات کا سامنا

  • دنیا میرے آگے
ایپسٹین دستاویزات:اے آئی تصاویر ممدانی سمیت کئی امریکی سیاستدانوں کو جھوٹے الزامات کا سامنا

واشنگٹن (اے ایف پی)تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر اے آئی سے بنائی یا ترمیم شدہ تصاویر کے ذریعے معروف امریکی سیاستدانوں جیسے نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کو جنسی مجرم جیفری ایپسٹین سے جھوٹا جوڑا گیا۔۔۔

 نیوز گارڈ کے مطابق یہ تصاویر صرف ایک پلیٹ فارم پر2کروڑ10لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھی گئیں۔ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ تصاویر مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی تھیں۔ ممدانی اور دیگر افراد کے ایپسٹین سے تعلقات نہیں تھے ، مگراے آئی اور سوشل میڈیا کی بدولت جھوٹ کی حد بے حد بڑھ گئی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خود نوشت یا ہماری تاریخ کا ایک معتبر ورق!!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تعلیم بغیر تربیت بیکار ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
5فروری … یومِ احتساب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان میں اب کوئی انکشاف انکشاف نہیں رہا!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
غبارِ درد میں بھی‘ گردِ ماہ و سال میں بھی
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
معاشی استحکام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak