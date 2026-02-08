صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میونخ سکیورٹی کانفرنس کے دوران بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاری

  • دنیا میرے آگے
میونخ سکیورٹی کانفرنس کے دوران بڑے پیمانے پر مظاہروں کی تیاری

میونخ(دنیا مانیٹرنگ) میونخ سکیورٹی کانفرنس کے موقع پر دسیوں ہزار مظاہرین کے سڑکوں پر نکلنے کی توقع ہے۔

شہر میں بدھ سے اتوار  تک 21 احتجاجی تقاریب منعقد ہوں گی، 14 فروری کو ایرانی حکومت کے خلاف سب سے بڑی ریلی نکالی جائے گی ،جس میں ایک لاکھ افراد کی شرکت متوقع ہے ۔ دیگر مظاہرے جنگ مخالف، ویکسین کے آزادانہ انتخاب اور انسانی حقوق سے متعلق ہوں گے ۔ کانفرنس 13 تا 15 فروری تک بائریشر ہوف ہوٹل میں ہوگی، جس میں 65 عالمی رہنما شامل ہوں گے ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، یوکرینی صدر زیلنسکی اور پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت

نیدرلینڈز:دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے کیوں نہیں ہوتے

شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جا سکاتا ہے

غذائی مقدار میں کمی لائے بغیر موٹاپے سے نجات کاطریقہ

کمر درد سے نجات کیلئے نیند کی درست پوزیشن کیا ہے

سنگاپور:جنگلی کبوتروں کو خوراک ڈالنے پر خاتون کو جرمانہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak