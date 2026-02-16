صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیوکلیئر سب میرینز کی تیاری آسٹریلیا کا 3.9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنیکا اعلان

سڈنی(اے ایف پی) آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ برطانیہ اور امریکا کے ساتھ اے یو کے یو ایس سکیورٹی معاہدے کے تحت نیوکلیئر سب میرینز تیار کرنے کیلئے 3اعشاریہ9 ارب آسٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔۔۔

 اس منصوبے میں اوس بورن میں نیا سب میرین تعمیراتی مرکز قائم کیا جائے گا، جو چین کے مقابلے میں ملک کی طویل فاصلے کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے کلید ہوگا،آسٹریلوی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کا کہنا تھا اگلی تین دہائیوں میں منصوبے کی کل لاگت تقریباً 235 ارب امریکی ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔

 

