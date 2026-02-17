صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا سے تجارتی معاہدہ، بھارت نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی

  • دنیا میرے آگے
امریکا سے تجارتی معاہدہ، بھارت نے دفاعی پوزیشن اختیار کر لی

ناقدین نے معاہدے کو واشنگٹن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مترادف قرار دیا بھارت کا 500 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات خریدنے کا منصوبہ سب سے متنازعہ سستی امریکی درآمدات سے مقامی پیداوار کو نقصان،بھارتی کسانوں میں بے چینی

ممبئی(اے ایف پی)بھارت نے امریکا کے ساتھ نیا تجارتی معاہدہ سامنے آنے کے بعد دفاعی پوزیشن اختیار کر لی ہے ، جسے ناقدین نے واشنگٹن کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مترادف قرار دیا ہے ۔ معاہدے سے بھارتی کسانوں کی یونینز میں بے چینی پیدا ہوگئی ، کسانوں کا کہنا تھا سستی امریکی درآمدات مقامی پیداوار کو نقصان پہنچائیں گی۔ تاہم نئی دہلی نے مارچ کے آخر تک عارضی معاہدے کی تکمیل کا وعدہ کیا ہے ۔ سب سے متنازعہ پہلو بھارت کا پانچ سال میں 500 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات خریدنے کا منصوبہ ہے جبکہ گزشتہ سال کی مجموعی درآمدات صرف 45 ارب ڈالر تھیں، جسے ماہرین غیر حقیقت پسندانہ قرار دے رہے ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نمیبیا کیخلاف اہم میچ قومی ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا امکان

چیئرمین پی سی بی کی سری لنکن وزیر کھیل سے ملاقات

سپینش لالیگا میں ریال میڈرڈ کی 19 ویں فتح

ورلڈکپ:آسٹریلیا کو ہرا کر سری لنکا سپر ایٹ میں داخل

محمد یوسف کا کرکٹ میں سیاسی مداخلت ختم کرنے کا مطالبہ

نیوزی لینڈ کے فاسٹ بولر لو کی فرگوسن اچانک وطن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak