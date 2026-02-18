صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سویڈن:بحر بالٹک میں 400 سال پرانابحری جہاز بر آمد

  • دنیا میرے آگے
سویڈن:بحر بالٹک میں 400 سال پرانابحری جہاز بر آمد

سٹاک ہوم(اے ایف پی)سویڈن کے مرکزی علاقے میں 17ویں صدی کا بحری جہاز جو 400 سال تک زیر آب تھا، بحر بالٹک کے غیر معمولی کم پانی کی سطح کی وجہ سے اچانک دکھائی دینے لگا ہے۔

سٹاک ہوم کے وراک میوزیم آف ریکس کے ماہر بحری آثار قدیمہ جِم ہانسن کے مطابق یہ جہاز 1640 کے آس پاس نیا پل بنانے کیلئے  جان بوجھ کر ڈبویا گیا تھا۔ لکڑی کی اچھی حفاظت کے باعث جہاز کی ڈھانچہ صاف نظر آ رہا ہے ۔ ماہرین اس جہاز کی درست شناخت اور تاریخ معلوم کرنے کے لیے "لاسٹ نیوی"پروگرام کے تحت تحقیقات کر رہے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق
Dunya Bethak