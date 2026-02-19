صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

  • دنیا میرے آگے
غزہ :شدید مشکلات کے باوجود رمضان کی خوشیاں برقرار

رمضان اب بھی خاص،لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو رہے :ماہا جنوبی غزہ میں21سالہ اسرائیلی فوجی اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک

غزہ (اے ایف پی) غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں اور ملبے کے بیچ چھوٹے چراغ اور روشنیوں کے ساتھ رمضان کا آغاز ہوا ہے ، جس نے لوگوں میں خوشی اور سکون پیدا کیا۔ عمرائی مسجد میں نماز فجر کے کیلئے شہری شدید سرد موسم میں بھی آئے ، ابو آدم نے کہاتباہ شدہ گھر اور مساجدکے باوجود ہم عبادت کیلئے حاضر ہوئے ۔جنوبی غزہ میں ہزاروں افراد خیموں میں رہائش پذیر ہیں، جہاں مہنگائی اور قلت کے باوجود افطار اور سحر کے لمحات بانٹ کر خوشی محسوس کی جا رہی ہے ۔ شہری ماہا فاطھی نے کہا کہ رمضان اب بھی خاص ہے ،امید کی کرن کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں۔ جنوبی غزہ میں تعینات 21سالہ اسرائیلی فوجی اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے ہلاک گیا ۔خاتون فلسطینی سفارتکار لیلی شاہد 76 برس کی عمر میں پیرس میں انتقال کر گئیں، لیلی شاہد دو دہائیوں سے یورپ میں فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی رہی۔ ویٹیکن سٹی نے اعلان کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے زیر قیادت امن بورڈ اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکار آغا طالش کی 28 ویں برسی آج منائی جائے گی

امیشا پٹیل کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر ردعمل

وِل سمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا سمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

مشی خان کی کرکٹرعماد وسیم کی دوسری شادی پر تنقید

سلیم خان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، سرجری کا امکان

موبائل فونز جدید دور کا فتنہ ہیں، اداکارہ کشف علی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak