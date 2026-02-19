صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا کی چین پر خفیہ جوہری تجربے کے الزامات کی نئی تفصیلات جاری

  • دنیا میرے آگے
امریکا کی چین پر خفیہ جوہری تجربے کے الزامات کی نئی تفصیلات جاری

واشنگٹن(اے ایف پی ) امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے جون 2020 میں اپنے صحرائے لوپ نور میں خفیہ جوہری تجربہ کیا تھا، جس کے بارے میں نئی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔۔۔

ایک اعلیٰ امریکی نمائندے نے کہا ہے کہ قازقستان میں ایک دور دراز سینسر نے 2اعشاریہ75شدت کے دھماکے کو ریکارڈ کیا، جو زلزلے یا کان کنی کے دھماکے سے میل نہیں کھاتا۔چین نے ان الزامات پر سختی سے رد دیتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے ۔ امریکا دعویٰ کرتا ہے کہ چین نے دھماکے کو چھپانے کیلئے ’’ڈی کپلنگ‘‘تکنیک استعمال کی، تاکہ شاک ویوز کم محسوس ہوں۔ سی ٹی بی ٹی او نے کہا ہے کہ وہ کمزور جیوسیسمک سرگرمیاں دیکھ سکتی ہے ، لیکن انہیں جوہری دھماکے کے طور پر تصدیق نہیں کر سکتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکار آغا طالش کی 28 ویں برسی آج منائی جائے گی

امیشا پٹیل کا ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہونے پر ردعمل

وِل سمتھ پر غیر اخلاقی حرکات کا الزام، جیڈا سمتھ نے بڑا قدم اٹھا لیا

مشی خان کی کرکٹرعماد وسیم کی دوسری شادی پر تنقید

سلیم خان کی طبیعت مزید بگڑ گئی، سرجری کا امکان

موبائل فونز جدید دور کا فتنہ ہیں، اداکارہ کشف علی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد
Dunya Bethak