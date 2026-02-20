صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیا کے ایک ہزار شہری یوکرین جنگ میں روسی فوج کا حصہ

  • دنیا میرے آگے
کینیا کے ایک ہزار شہری یوکرین جنگ میں روسی فوج کا حصہ

نیروبی(اے ایف پی)کینیا کی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی انٹیلی جنس رپورٹ کے مطابق ایک ہزار سے زائد کینین شہری یوکرین جنگ میں روسی فوج کا حصہ بن چکے ہیں۔۔

، جن  میں اکثریت کو ملازمت کا جھانسہ دے کر فوجی معاہدوں پر دستخط کرائے گئے ۔ رپورٹ نیشنل انٹیلی جنس سروس اور محکمہ فوجداری تحقیقات کی مشترکہ تحقیق پر مبنی ہے ۔ حکام کے مطابق بھرتی ہونے والے افراد استنبول اور ابو ظہبی کے راستے روس پہنچتے ہیں۔کینیا کے وزیر خارجہ آئندہ ماہ ماسکو کا دورہ کریں گے تاکہ شہریوں کی واپسی کیلئے اقدامات کئے جائیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

غزہ کیلئے مالی پیکیج، ہزاروں فوجی بھیجنے کے وعدے : امن بورڈ وہ کام کرسکتا جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کرسکتا، پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 مہنگے جہاز گرے : ٹرمپ

تمام کاروباری اداروں کو ایف بی آر آن لائن نظام سے منسلک ہونے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

روز ویلٹ ہوٹل کی ازسر نو تعمیر و ترقی کیلئے پاکستان اور امریکا میں معاہدہ

مریم نواز سہولت بازار اتھارٹی آفس کا دورہ، کسٹمرکو لائیو کال، فیڈ بیک لیا

نکاح ثابت نہ ہونے کے باوجود حیاتیاتی والد نان و نفقہ کا پابند : ایف آئی آر میں ذات برادری نہ لکھیں : سپریم کورٹ

نیٹ میٹرنگ کی 8 فروری تک جمع درخواستیں پرانے قواعد کے تحت نمٹانے کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ
Dunya Bethak