صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی کا سعودی ولی عہد کو فون، مملکت پر حملوں کی مذمت

  • دنیا میرے آگے
مودی کا سعودی ولی عہد کو فون، مملکت پر حملوں کی مذمت

مودی نے انڈین کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا بھارتی وزیراعظم کااسرائیلی ہم منصب ، اماراتی صدر سے بھی رابطہ ،امن کی اپیل

نئی دہلی(اے ایف پی)بھارتی وزیرِاعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے ولی عہد ، وزیرِاعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے فون پر رابطہ کیا اور مغربی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال پر بات چیت کی۔انڈیا نے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا  کہ یہ حملے ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں امن و استحکام کی جلد بحالی انتہائی اہم ہے ۔ انڈین وزیرِاعظم نے مشکل حالات میں انڈین کمیونٹی کی دیکھ بھال کرنے پر سعودی ولی عہد کا شکریہ بھی ادا کیا۔علاوہ ازیں مودی نے پیر کو اپنے اسرائیلی ہم منصب نیتن یاہو سے فون پر بات چیت کی اور ایران پر حملوں کے بعد تنازع کے فوری خاتمے کی اپیل کی۔ مودی نے کہا کہ بھارت شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتا ہے اور تشدد کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ مودی نے متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید النہیان سے بھی بات کی اور علاقے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : زبردست تیزی، انڈیکس 5159 پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر ایک پیسہ، تولہ سونا 13 ہزار 900 روپے سستا

موبی لنک بینک اور سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ میں شراکت داری

سیمنٹ صنعتوں کی مجموعی فروخت میں 10.86 فیصد اضافہ

درآمد ی گاڑیوں سے مقامی آٹو انڈسٹری کواربوں کا نقصان

میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم میں قرض کی حد میں اضافہ خوش آئند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak