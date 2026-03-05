صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی صنعتوں کیلئے میڈ ان یورپ نئے قوانین متعارف

  • دنیا میرے آگے
یورپی صنعتوں کیلئے میڈ ان یورپ نئے قوانین متعارف

برسلز(اے ایف پی) یورپی یونین نے بدھ کو چین سے مقابلے اور اپنی صنعتوں کو مضبوط بنانے کیلئے نئے میڈ ان یورپ قوانین متعارف کرائے ۔۔۔

 یورپی کمیشن کے نائب صدر برائے صنعتی حکمت عملی سٹیفن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ صرف عملی قواعد میں تبدیلی نہیں بلکہ اقتصادی نظریہ میں بڑی تبدیلی ہے ، جو چند ماہ پہلے ناقابل تصور تھی۔ اس اقدام کا مقصد یورپی صنعتوں کی مسابقت کو بڑھانا اور برآمدات میں خودمختاری کو مضبوط کرنا ہے ، تاکہ عالمی منڈی میں یورپ کی پوزیشن مستحکم رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak