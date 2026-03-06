صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین نے ڈیزل و پٹرول کی برآمدات روک دیں

  • دنیا میرے آگے
چین نے ڈیزل و پٹرول کی برآمدات روک دیں

بیجنگ(اے ایف پی)چین نے اپنی بڑی تیل ریفائنریز کو ہدایت دی ہے کہ وہ ڈیزل اور پٹرول کی برآمدات عارضی طور پر روک دیں، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ توانائی کی سپلائی پر دباؤ ڈال رہی ہے ۔۔

 قومی ترقی اور اصلاحات کمیشن کے اہلکاروں نے ریفائنری نمائندگان سے ملاقات کر کے کہا کہ نئے معاہدے نہ کیے جائیں اور موجودہ برآمدات منسوخ کرنے کی کوشش کی جائے ۔ رپورٹ کے مطابق پیٹروچائنا، سینوپیک، سی این او او سی، سینوکیم گروپ اور جیجیانگ پیٹروکیمیکل یہ برآمدی کوٹے باقاعدگی سے حاصل کرتے ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ناکامیوں کے باوجود پی سی بی پالیسیوں میں تسلسل کا خواہشمند

ورلڈکپ میں کوالیفائی کرکے قوم کو تحفہ دینگے :عماد بٹ

محمد یوسف بابر کو ون ڈے سکواڈ سے باہر نکالنے پر برہم

مارکرام نے سیمی فائنل شکست کو ٹیم کیلئے زوردار تھپڑ قراردیدیا

نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے لیے ٹکٹوں کی تفصیلات جاری

ایران پر حملہ، خاتون فٹبالر پریس کانفرنس میں آبدیدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak