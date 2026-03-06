سوڈان:ڈرون حملے میں 18 افراد ہلاک ، 25 زخمی
خرطوم(اے ایف پی)سوڈان کے شہر الموجلاد میں ڈرون حملے میں 18 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے ، مقامی افراد نے حملے کا الزام فوج پر لگایا ہے ۔ سوڈان کی سرکاری فوج اور نیم فوجی تنظیم آر ایس ایف گزشتہ تین سال سے کشمکش میں ہیں، دونوں جانب سے ڈرون ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔
