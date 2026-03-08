صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے دوران روسی تیل پاکستان کو سپلائی کیا جائیگا:روسی میڈیا کا دعویٰ

  • دنیا میرے آگے
آبنائے ہرمز میں کشیدگی کے دوران روسی تیل پاکستان کو سپلائی کیا جائیگا:روسی میڈیا کا دعویٰ

ماسکو(دنیا مانیٹرنگ)روسی میڈیا نے ماہرین کے حوالے سے دعویٰ کیاکہ آبنائے ہرمز میں جاری بحران کے دوران روسی تیل پاکستان کو سپلائی کیا جائے گا،روسی میڈیا نے یہ بات گلوبل انرجی امور کے ماہر ڈاکٹر ممودہ سلامے کے حوالے سے کہی۔

رپورٹ کے مطابق 7 لاکھ  33 ہزار بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچے گا۔رپورٹ کے مطابق پاکستان تیل کے لیے طویل عرصے سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پر انحصار کررہا ہے تاہم اس سے پہلے بھی روسی خام تیل خرید چکا ہے ۔پاکستان بزنس کونسل کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیاکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ہر 10 فیصد اضافہ پاکستان کے کرنٹ اکائونٹ خسارے میں ڈیڑھ سے دو ارب ڈالر کا اضافہ کردیتا ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ اگر تیل کی قیمتیں 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچیں توسالانہ خسارہ 5 سے 7 ارب ڈالر تک بڑھ جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ صائمہ نور نے بھی بیوٹی انڈسٹری میں قدم رکھ دیا

شفاعت علی کی حکومت کو ‘‘ورک فرام ہوم’’ کی تجویز

’’جنگ فلم نہیں‘‘ ہماری فلم کو پروپیگنڈا میں استعمال نہ کریں: بین سٹلر

حرم شریف کا سکون ناقابلِ بیان ہے : منور فاروقی

فریال گوہر سے طلاق پر آج بھی افسوس ہے : جمال شاہ

ماریہ بی کی معروف خواجہ سرا کوقانونی کارروائی کی وارننگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak