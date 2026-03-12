صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرق وسطیٰ جنگ، ایرانی جزیرہ خارک پر قبضہ بھی زیرغوررہا

  • دنیا میرے آگے
مشرق وسطیٰ جنگ، ایرانی جزیرہ خارک پر قبضہ بھی زیرغوررہا

جزیرہ ایرانی خام تیل کی برآمدات کا 90فیصد سنبھالتا ہے ، کارروائی کے فوری اثرات جزیرے کے گردامریکا، اسرائیل نے احتیاط سے قدم رکھا،شدید جوابی حملے کا امکان

پیرس (اے ایف پی)خارک جزیرہ، جو شمالی خلیج میں ایک کھردرا زمین کا ٹکڑا ہے ، ایران کی خام تیل کی تقریباً تمام برآمدات سنبھالتا ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق اسے  قبضے میں لینے کی کسی بھی کوشش سے تنازع میں شدید اضافہ ہوگا۔اب تک امریکا اور اسرائیل نے جزیرے کے گرد احتیاط سے قدم رکھا ہے ، لیکن ایک ایکسائیوس رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے دوران خارک پر قبضہ کرنا بھی ایک آپشن کے طور پر زیر غور رہا ۔یہ جزیرہ، جو ایرانی سرزمین سے تقریباً 30 کلومیٹر (19 میل)دور واقع ہے ، جے پی مورگن کے ایک نوٹ کے مطابق ایران کی خام تیل کی برآمدات کا تقریباً 90 فیصد سنبھالتا ہے ۔تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس علاقے پر کوئی بھی کارروائی فوری اثرات مرتب کرے گی۔جے پی مورگن کے مطابق:ایک براہ راست حملہ ایران کی خام تیل کی برآمدات کو فوری طور پر روک دے گا، اور اس کے نتیجے میں ہرمز کی تنگی یا خطے کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر شدید جوابی حملے کا امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak