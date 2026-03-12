صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی ریلائنس کمپنی امریکا میں بڑی آئل ریفائنری تعمیر کرے گی:ٹرمپ

  • دنیا میرے آگے
بھارتی ریلائنس کمپنی امریکا میں بڑی آئل ریفائنری تعمیر کرے گی:ٹرمپ

واشنگٹن(اے ایف پی)صدر ٹرمپ نے منگل کو اعلان کیا کہ انڈیا کی توانائی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز امریکا میں پہلی بڑی تیل کی ریفائنری تعمیر کرے گی۔۔۔

 نیا پلانٹ ٹیکساس کے پورٹ آف براؤنز ویل میں قائم ہوگا۔ ٹرمپ نے اس منصوبے کو تاریخی 300 ارب ڈالر کا معاہدہ قرار دیا، لیکن کمپنی کی شراکت کی  تفصیلات نہیں بتائیں۔واضح رہے ریلائنس بھارت کی سب سے بڑی نجی کمپنی ہے ، جو دنیا کی سب سے بڑی جمناگر ریفائنری چلاتی ہے ۔ یہ ریفائنری 1970 کے بعد خلیج میکسیکو میں بننے والی پہلی اور مکمل امریکی شیل تیل پروسیس کرنے والی واحد ریفائنری ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،مندی، 42 فیصدحصص کی قیمتیں گرگئیں

کارپوریٹ ری اسٹرکچرنگ،ڈیجیٹل انویسٹمنٹ ایڈوائزر کو لائسنس جاری

مرکنٹائل ایکسچینج میں 36ہزارسے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

جاز نے 239ملین ڈالر میں 190میگا ہرٹزاسپیکٹرم حاصل کر لیا

ڈالرمزید سستا،تولہ سونا3ہزار700روپے مہنگا

پی ایس او کے ٹینڈر میں عالمی کمپنیوں کی بھرپور شرکت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی
Dunya Bethak