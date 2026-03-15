پاکستان ،افغانستان اختلافات مذاکرات سے حل کریں:چین

چینی وزیرخارجہ وانگ یی کی افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک گفتگو

 بیجنگ (رائٹرز)چین نے زور دیا ہے کہ پاکستان اورافغانستان فوری جنگ بندی کی طرف بڑھیں اور اختلافات مذاکرات اورمشاورت سے حل کریں۔ترجمان چینی  وزارت خارجہ کے مطابق چینی وزیرخارجہ وانگ یی نے افغان ہم منصب امیر خان متقی سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور کہا کہ چین کے افغان امورکے خصوصی ایلچی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کیلئے متحرک ہیں۔انہوں نے خبردار کیا کہ طاقت کا مزید استعمال صورتحال کو مزید پیچیدہ اور کشیدگی کو بڑھا سکتا ہے ، امید ہے پاکستان اورافغانستان تحمل کا مظاہرہ اور کشیدگی سے گریزکریں گے ۔ترجمان کے مطابق چین نے دونوں ممالک پرزوردیاہے کہ وہ جلد دو طرفہ مذاکرات کریں، چین دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی کیلئے فعال کردار جاری رکھنے کیلئے پُرعزم ہے ۔گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایران کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ چین عالمی برادری کے ساتھ مل کر ایران میں امن کے قیام کیلئے کام کرنے کا خواہاں ہے ۔

 

عجائب دنیا

ناسا نے آرٹیمس 2مشن کی لانچ کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا

زیرِزمین میراتھون، رنرز کی گہرائی میں دوڑ کر تاریخ رقم

عام درد کش ادویات گردوں کو نقصان پہنچا سکتیں:تحقیق

صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل دیکھنے کی عادت صحت کیلئے نقصان دہ

نیو یارک میں سیکڑوں افراد نے ماریو کا روپ دھار لیا

مردوں میں گنج پن ، نئی تحقیق میں حیران کن انکشاف

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ
