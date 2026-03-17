ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات موخر کرنے کی دھمکی چین کا جنگ بند کرنے کا مطالبہ

ٹرمپ کی شی جن پنگ سے ملاقات موخر کرنے کی دھمکی چین کا جنگ بند کرنے کا مطالبہ

واشنگٹن ،بیجنگ (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ میرا خیال ہے چین کو بھی آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد کرنی چاہئے کیونکہ چین کو اپنے 90 فیصد تیل کی سپلائی یہاں سے ملتی ہے ۔۔۔

امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی اخبار فنانشل ٹائمز کو انٹرویو میں کہاکہ اگر چین نے ایسا نہ کیاتو میں شایدچین کا دورہ مؤخر کر کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات ملتوی کرسکتا ہوں۔امریکی صدر کی اس دھمکی کے ردعمل میں چین نے امریکا سے مشرقِ وسطٰی میں فوجی کارروائیاں روکنے کا مطالبہ کردیا ہے ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جیان کامیڈیا سے گفتگومیں کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان صدر ٹرمپ کے دورے کے حوالے سے رابطے برقرار ہیں۔ٹرمپ کی جانب سے آبنائے میں جنگی جہاز بھیجنے کے مطالبے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لین جیان کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی نے تجارتی راستوں کو متاثر کیا ہے اور اس سے علاقائی اور عالمی امن کو نقصان پہنچا ہے ۔چین تمام فریقوں سے فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کرنے کے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے ،ہم کشیدگی کم کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔

 

 

