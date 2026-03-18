سابق ایرانی شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے عبوری عدالتی کمیٹی قائم کر دی

واشنگٹن(اے ایف پی) ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی نے ایک عبوری عدالتی کمیٹی قائم کر دی ہے ، جو مستقبل میں ایران میں حقائق جانچنے والے کمیشن کے قیام کیلئے قواعد و ضوابط تیار کرے گی۔

کمیٹی کی قیادت نوبل انعام یافتہ شیرین عبادی کریں گی۔ رضا پہلوی کا کہنا ہے کہ کمیٹی ایران میں مظالم اور قید و تشدد کے شکار افراد کے حق میں انصاف کی کوشش کرے گی۔ دیگر ارکان میں ڈچ ایرانی پروفیسر افشین ایلیان، اراج مسجدی اور ڈاکٹر لیلا بہمنی شامل ہیں۔ 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 837 پوائنٹس کا اضافہ

سونا ہزار روپے تولہ مہنگا، چاندی کی قیمت 128 روپے بڑھ گئی

آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں رواں مالی سال ریکارڈ اضافہ

کوئٹہ میں ایکسپو سینٹر کے مقام پر قائمہ کمیٹی کو شدید تحفظات

یانگو پنجاب میں ٹرانسپورٹ آپریٹنگ لائسنس لینے والی پہلی رائیڈ کمپنی

200 روپے مالیت والے پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی کے نتائج جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ہمت اور استقامت اسے کہتے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پرویز مشرف سے کامران ٹیسوری تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جی آئی کے انسٹیٹیوٹ: ایک یاد
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ جوہری حملہ کر سکتا ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
روٹی مہنگی اور بیانیہ سستا
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
پولیس کانسٹیبل سے کوچۂ سیاست تک
نسیم احمد باجوہ
