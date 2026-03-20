مغربی کنارے میں میزائل حملہ ،حاملہ خاتون سمیت 4 شہید
غزہ :اسرائیلی بمباری، 4افراد مارے گئے ،رفح کراسنگ دوبارہ کھل گئی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہدا کی تعداد ہزار تک پہنچ گئی،2584زخمی
غزہ ،بیروت،راملہ(اے ایف پی) مقبوضہ مغربی کنارے میں ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں ایک حاملہ فلسطینی خاتون شہید ہو گئی، جس سے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد چار ہو گئی۔ 32 سالہ اسیل سمیر مسالمہ چھ ماہ کی حاملہ تھیں ،وہ ہبرون کے علاقے کے قریب ہیئر سیلون پر حملے کے بعد شدید زخمی ہوئیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق یہ واضح نہیں کہ ایرانی میزائل یا اسرائیلی انٹرسیپٹر سے جانی نقصان ہوا ۔دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فضائی حملوں میں چار افراد شہید اور کئی زخمی ہو گئے ،علاوہ ازیں رفح سرحدی کراسنگ دوبارہ کھل گئی ، جو فروری کے آخر میں ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کے بعد بند تھی ۔محدود افراد کو مصر جانے اور غزہ واپسی کی اجازت دی گئی ہے ۔ لبنان کی وزارت صحت نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 2 مارچ سے جاری جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعدادایک ہزار ایک تک پہنچ گئی ہے ،شہدا میں 79 خواتین، 118 بچے اور 40 صحت کے کارکن شامل ہیں، جبکہ 2584 افراد زخمی ہوئے ہیں۔