صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمرون میں عالمی تجارتی تنظیم کی وزارتی کانفرنس کا آغاز

  • دنیا میرے آگے
کیمرون میں عالمی تجارتی تنظیم کی وزارتی کانفرنس کا آغاز

عالمی تجارتی نظام کو 80 سال میں سب سے بڑے بحران کا سامنا:ڈبلیو ٹی او سربراہ مشرق وسطیٰ بحران اور بڑھتے ہوئے پروٹیکشنزم نے عالمی تجارت کو شدید متاثر کیا

یاونڈے (اے ایف پی)کیمرون کے دارالحکومت یاونڈے میں جمعرات کو عالمی تجارتی تنظیم کی وزارتی کانفرنس کا آغاز ہوا۔ ڈبلیو ٹی اوکی سربراہ نگوزی اوکونجوایویالا نے خبردار کیا کہ موجودہ عالمی تجارتی نظام گزشتہ 80 سالوں کے سب سے بڑے بحران کا سامنا کر رہا ہے ۔ مشرق وسطیٰ کے جنگی بحران اور بڑھتے ہوئے پروٹیکشنزم نے بین الاقوامی تجارت کو شدید  متاثر کیا ہے ۔ وزرا چار روز تک عالمی تجارت کو مستحکم کرنے اور ڈبلیو ٹی او کی 166 رکن ریاستوں کی ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات پر بات کریں گے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak