امریکا کا مشرق وسطیٰ میں مزید 10 ہزار فوجی بھیجنے پر غور
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا مشرق وسطیٰ میں مزید 10 ہزار فوجی بھیجنے پر غور کر رہا ہے ، جس سے ایران میں زمینی کارروائی کی تیاریوں کی قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ فوجی پہلے سے موجود پیراٹروپرز اور میرین کے ساتھ شامل ہوں گے۔۔۔
وال سٹریٹ جرنل کے مطابق یہ اقدام صدر ٹرمپ کو مزید فوجی آپشنز فراہم کرے گا، حالانکہ انہوں نے بار بار کہا کہ زمینی حملے کا ارادہ نہیں۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ کسی زمینی مداخلت پر وہ یمن میں حوثی باغیوں کو استعمال کرے گا، جس سے ریڈ سی میں جہاز رانی متاثر ہو سکتی ہے ۔