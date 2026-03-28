صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجھے کاسمیٹک سرجری کی پیشکش کی گئی:عثمان پیرزادہ

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار عثمان پیرزادہ نے انکشاف کیا ہے کہ اُنہیں اب کاسمیٹک سرجری کروانے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔

عثمان پیرزادہ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے اچھا نظر آنے کے لیے آج تک اپنے چہرے پر کچھ نہیں کروایا بس گلیسرین سوپ سے منہ دھوتا ہوں، لیکن اب چونکہ میری گردن پر جھریاں آ گئی ہیں تو اس وجہ سے مجھے میرے دوست کی طرف سے کاسمیٹک سرجری کروانے کی پیشکش کی جا رہی ہے ۔ ادکار نے کہا کہ میں نے اسے منع کر دیا، میں یہ نہیں کروا سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کاسمیٹک سرجری کروانے کے بعد خوفناک جمے ہوئے تاثرات نظر آتے ہیں۔اُنہوں نے مزید کہا کہ خوبصورت اور فٹ نظر آنے کیلئے اچھی خوراک کا استعمال اور ورزش کریں بس اتنا ہی کافی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak