ایران جنگ:جی سیون ممالک کا عام شہریوں پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
جنگ کے باعث تجارتی سپلائی چینز میں خلل، اثرات شہریوں پر پڑتے ہیں:وزرائے خارجہ آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا معاوضہ جہاز رانی کی آزادی بحال کرنا ضروری :مشترکہ بیان

پیرس(دنیا مانیٹرنگ)جی سیون ممالک کے وزرائے خارجہ نے ایران جنگ کے دوران عام شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے پر حملے فوری طور پر روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ فرانس میں ہونے والے جی سیون اجلاس کے دوسرے روز جاری کردہ ایک مشترکہ بیان میں وزرا نے اس بات پر زور دیا کہ اس تنازعے کے علاقائی شراکت داروں، شہری آبادی اور اہم تنصیبات پر اثرات کو محدود رکھا جائے ۔بیان میں کہا گیا ‘‘ہم نے متنوع شراکت داری، باہمی ہم آہنگی اور ان اقدامات کی حمایت کی اہمیت پر توجہ مرکوز کی جو عالمی معاشی جھٹکوں کو کم کرنے میں مدد دیں، جیسے کہ معیشت، توانائی، کھاد اور تجارتی سپلائی چینز میں خلل، جن کے براہ راست اثرات ہمارے شہریوں پر پڑتے ہیں۔وزرائے خارجہ نے آبنائے ہرمز میں محفوظ اور بلا معاوضہ جہاز رانی کی آزادی کی بحالی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔جی سیون ممالک میں امر یکا ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں جبکہ یورپی یونین بھی اس کا حصہ ہے ۔

مزید پڑہیئے

اسٹاک ایکسچینج :کاروباری ہفتے کا منفی اختتام،164ارب خسارہ

وفاقی چیمبر نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس لائف لائن قراردیدیا

ڈالر کی قدرمزید کم،تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں کاروباری حجم 59,640لاٹس رہا

جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملکی برآمدات کیلئے ناگزیر ،میاں زاہد

برآمدات میں کمی معیشت کے لیے خطرناک اشارہ ، مرکزی کسان لیگ

خورشید ندیم
سیاسی وابستگی یا مذہبی وابستگی؟
خالد مسعود خان
انڈہ پہلے یا مرغی ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ رہے او رامن بھی ہو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ٹرمپ کی نئی چال یا امن کی سنجیدہ کوشش؟
افتخار احمد سندھو
ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور پاکستان
مفتی منیب الرحمٰن
غزوۂ بدر کے اسباق …(حصہ دوم)
