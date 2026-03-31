دونوں سرکاری زبانوں میں تعزیت نہ کرنے پر ایئر کینیڈا کا سی ای او سبکدوش

  • دنیا میرے آگے
اوٹاوا (رائٹرز)ایئر کینیڈا کے سی ای او مائیکل روسو کو انگلش زبان میں تعزیت پر گھربھیج دیا گیا ، وہ اکتوبر تک سبکدوش ہو جائیں گے ۔۔

 تفصیل کے مطابق نیو یارک لاگارڈیا ایئرپورٹ میں ایئر کینیڈا ایکسپریس کا طیارہ ایک فائر ٹرک سے ٹکرا گیا تھا جس سے دو پائلٹ ہلاک ہوئے ۔ اس واقعہ پر روسو نے اظہار افسوس کیلئے صرف انگریزی زبان میں ویڈیو پیغام جاری کیا تھا، فرانسیسی میں نہیں جو کینیڈا کی دوسر ی سرکاری زبان ہے ۔ ایئر کینیڈا کے قواعد میں دو زبانوں میں سروس فراہم کرنا لازمی ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

محمد اظہارالحق
جے شنکر کی بد زبانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
G for Goon
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یہ گلیوں کے آوارہ کتے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی کے شعبہ میں اصلاحات … (2)
شاہد کاردار
رشید صافی
واشنگٹن کی داخلی مزاحمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں!
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak