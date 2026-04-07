شہری انفراسٹرکچر پرحملے غیرقانونی:صدر یورپی کونسل

  • دنیا میرے آگے
ایران جنگ کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ممکن :انتونیو کوسٹا

برسلز(مانیٹرنگ ڈیسک)یورپی کونسل کے صدر انتونیو کوسٹا نے ایران میں شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا یہ غیر قانونی اور ناقابلِ قبول ہے ، ایران کے ساتھ  جاری جنگ کا حل صرف سفارت کاری کے ذریعے ممکن ہے ۔انہوں نے ایکس پر لکھا ‘شہری انفراسٹرکچر، خصوصاً توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانا غیر قانونی اور ناقابلِ قبول ہے ۔ ان کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ اگر ایران آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولتا تو وہ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے ۔بین الاقوامی فوجداری عدالت کے بانی چیف پراسیکیوٹر لوئس مورینو اوکامپو پہلے ہی بی بی سی کو بتا چکے ہیں کہ ایران کے خلاف جنگ بین الاقوامی قانون کے تحت جارحیت کے جرم کے زمرے میں آتی ہے ۔مزید یہ کہ 100 سے زیادہ بین الاقوامی قانون کے ماہرین نے ایک کھلا خط بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے امر یکا ، اسرائیل اور ایران کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی مبینہ سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے ۔

 

 

مزید پڑہیئے

ایران کو ایک رات میں ختم کیا جاسکتا، یہ رات آج کی بھی ہوسکتی : ٹرمپ

مارکیٹیں رات 8 بجے بند، میرج ہالز، مارکیز اور گھروں میں شادی بیاہ کی تقریبات رات 10 بجے تک ہونگی

وزیر اعلیٰ نے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر کی جلد تکمیل کا ہدف مقرر کر دیا

پاکستان، ترکیہ کا جدید ٹیکنالوجی سے نظام انصاف بہتر بنانے پر اتفاق

جے یو آئی کا تیل کی قیمتوں میں اضافے کیخلاف جمعہ کو مظاہروں کا اعلان

بیرونی ادائیگیوں کے انتظامات مکمل، اہداف کے مطابق زرمبادلہ ذخائر برقرار رکھیں گے : وزیر خزانہ

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
