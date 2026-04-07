صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ریسکیو آپریشن افزودہ یورینیم چوری کرنیکی کوشش ہو سکتی :ایران

  دنیا میرے آگے
امریکی ریسکیو آپریشن افزودہ یورینیم چوری کرنیکی کوشش ہو سکتی :ایران

تہران(اے ایف پی)ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی فضائیہ کے ایران میں گرنے والے طیارے کے ایئر مین کو بازیاب کرانے کیلئے کیا جانے والا آپریشن دراصل افزودہ یورینیم چوری کرنے کا ’کور مشن‘ ہو سکتا ہے ۔۔

اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس آپریشن کے حوالے سے کئی سوالات ہیں۔ جس مقام پر امریکی پائلٹ کی موجودگی کا دعویٰ کیا گیا، وہ اس علاقے سے کافی فاصلے پر ہے جہاں امریکی فورسز نے وسطی ایران میں لینڈ کرنے یا اپنی فورسز اتارنے کی کوشش کی۔اسماعیل بقائی کا کہنا تھا کہ یہ امکان بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ افزودہ یورینیم چوری کرنے کیلئے دھوکہ دہی پر مبنی آپریشن تھا جو ناکام ہوا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نسیم شاہ انجرڈ سپر لیگ سے غیر معینہ مدت کیلئے باہر

ثمرخان آرکٹک مہم مکمل کرنیوالی پہلی پاکستانی ایتھلیٹ

آئی ٹی ایف جونیئر ٹینس چیمپئن شپ کا آغاز ہو گیا

گلیڈی ایٹرز کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں:بیون جیکبز

آئی سی سی کا پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان

بی سی بی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ تیار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak